Глухий кут? Зеленський розповів, що насправді відбувається у переговорах з РФ
Тристороння зустріч між Україною, США та Росією досі не відбулась - сторони не можуть погодити ні місце, ні час. Зеленський пояснив, чому переговори призупинилися.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у коментарі журналістам.
Зеленський нагадав хронологію переговорного процесу. США запропонували провести зустріч на своїй території - Україна погодилась. Росія відмовилась і запропонувала Туреччину або Швейцарію. Тоді вже американська делегація повідомила, що наразі не виїжджає з країни.
"Ми готові підтримати і в США, ми готові підтримати зустріч і в Швейцарії, і в Туреччині, і де партнери будуть готові. Зараз м'яч на боці із Сполучених Штатів Америки і Росії", - заявив президент.
Зеленський додав, що Україна готова до зустрічі в будь-якому форматі та будь-якому місці, крім Росії та Білорусі.
Чому зустріч відкладається
За словами Зеленського, одна з причин - увага Вашингтона зосереджена на іншому.
"Вона відкладається безумовно через те, що фокус Сполучених Штатів Америки сьогодні на Ірані", - пояснив він.
При цьому президент подякував Європі та ряду американських представників, які продовжують піднімати тему війни.
"Нехай Росія здається, ми не будемо"
"Я не вважаю, що в нас є глухий кут. Глухий кут, після якого нам зробити всім здатися, розслабитися? Нехай Росія здається, ми не будемо", - заявив глава держави.
За його словами, Україна має продовжувати дипломатичний трек і паралельно зміцнювати позиції на полі бою - бо саме від цього залежить вага на переговорах.
Зеленський також оцінив стан Збройних сил.
"Сьогодні ми набагато сильніші, чесно, ніж останні півроку", - сказав він і подякував військовим.
Президент висловив надію, що тристороння зустріч відбудеться "в найближчі тижні".
Нагадаємо, Росія готова підписати проект меморандуму про мир, якщо Україна погодиться вивести війська з усієї території Донецької області.
У разі згоди планується зустріч президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна для відведення армій.
Тим часом для України, крім територіальних питань, важливі гарантії безпеки. Стало відомо, що американська сторона не дасть їх до завершення війни. Це пов'язано з виходом українських сил з Донбасу, вважає Зеленський.