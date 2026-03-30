Глухий кут? Зеленський розповів, що насправді відбувається у переговорах з РФ

Тристороння зустріч між Україною, США та Росією досі не відбулась - сторони не можуть погодити ні місце, ні час. Зеленський пояснив, чому переговори призупинилися.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент України Володимир Зеленський у коментарі журналістам.

Зеленський нагадав хронологію переговорного процесу. США запропонували провести зустріч на своїй території - Україна погодилась. Росія відмовилась і запропонувала Туреччину або Швейцарію. Тоді вже американська делегація повідомила, що наразі не виїжджає з країни.

"Ми готові підтримати і в США, ми готові підтримати зустріч і в Швейцарії, і в Туреччині, і де партнери будуть готові. Зараз м'яч на боці із Сполучених Штатів Америки і Росії", - заявив президент.

Зеленський додав, що Україна готова до зустрічі в будь-якому форматі та будь-якому місці, крім Росії та Білорусі.

Чому зустріч відкладається

За словами Зеленського, одна з причин - увага Вашингтона зосереджена на іншому.

"Вона відкладається безумовно через те, що фокус Сполучених Штатів Америки сьогодні на Ірані", - пояснив він.

При цьому президент подякував Європі та ряду американських представників, які продовжують піднімати тему війни.

"Нехай Росія здається, ми не будемо"

"Я не вважаю, що в нас є глухий кут. Глухий кут, після якого нам зробити всім здатися, розслабитися? Нехай Росія здається, ми не будемо", - заявив глава держави.

За його словами, Україна має продовжувати дипломатичний трек і паралельно зміцнювати позиції на полі бою - бо саме від цього залежить вага на переговорах.

Зеленський також оцінив стан Збройних сил.

"Сьогодні ми набагато сильніші, чесно, ніж останні півроку", - сказав він і подякував військовим.

Президент висловив надію, що тристороння зустріч відбудеться "в найближчі тижні".