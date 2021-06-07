"Глубоко опечален": Кулеба отреагировал на столкновение поездов в Пакистане
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил соболезнования родным погибших в столкновении поездов в Пакистане. Трагедия унесла жизни десятков людей.
Об этом министр сообщил в своем Twitter.
"Глубоко опечален гибелью людей и страданиями, вызванными смертельным столкновением поезда в южной провинции Пакистана Синд. В эти тяжелые часы я думаю о близких жертв", - написал Кулеба.
Министр также пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.
По последним данным, число жертв аварии поездов на юге Пакистана достигло 40 человек. Еще более 100 получили ранения.
Местные власти заявили, что один экспресс сошел с рельсов и в него врезался другой. Сообщается, что в течение дня спасатели и жители поселка у места аварии доставали тела из смятых вагонов.
По предварительным данным, машинист второго поезда успел затормозить его, но не смог предотвратить столкновение. По словам представителей власти, в обоих поездах находилось около 1 100 пассажиров. После столкновения в этом районе было приостановлено движение поездов.
В результате столкновения перевернулись около 14 вагонов, при этом от шести до восьми вагонов "полностью уничтожены".
Спасательная операция в настоящее время продолжается.