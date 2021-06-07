"Глибоко засмучений": Кулеба відреагував на зіткнення потягів в Пакистані
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив співчуття рідним загиблих у зіткнення потягів в Пакистані. Трагедія забрала життя десятків людей.
Про це міністр повідомив у своєму Twitter.
"Глибоко засмучений загибеллю людей та стражданнями, спричиненими смертельним зіткненням поїзда в південній провінції Пакистану Сінд. У ці важкі години я думаю про близьких жертв", - написав Кулеба.
Міністр також побажав всім постраждалим якнайшвидшого одужання.
За останніми даними, число жертв аварії поїздів на півдні Пакистану досягло 40 осіб. Ще понад 100 отримали поранення.
Місцева влада заявила, що один експрес зійшов з рейок і в нього врізався інший. Повідомляється, що протягом дня рятувальники і жителі селища біля місця аварії діставали тіла з зім'ятих вагонів.
За попередніми даними, машиніст другого поїзда встиг загальмувати його, але не зміг запобігти зіткненню. За словами представників влади, в обох поїздах перебувало близько 1 100 пасажирів. Після зіткнення в цьому районі було призупинено рух поїздів.
В результаті зіткнення перекинулися близько 14 вагонів, при цьому від шести до восьми вагонів "повністю знищені".
Рятувальна операція наразі продовжується.