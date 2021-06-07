"Глибоко засмучений": Кулеба відреагував на зіткнення потягів в Пакистані

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив співчуття рідним загиблих у зіткнення потягів в Пакистані. Трагедія забрала життя десятків людей.

Про це міністр повідомив у своєму Twitter .

"Глибоко засмучений загибеллю людей та стражданнями, спричиненими смертельним зіткненням поїзда в південній провінції Пакистану Сінд. У ці важкі години я думаю про близьких жертв", - написав Кулеба.

За останніми даними, число жертв аварії поїздів на півдні Пакистану досягло 40 осіб. Ще понад 100 отримали поранення.

Місцева влада заявила, що один експрес зійшов з рейок і в нього врізався інший. Повідомляється, що протягом дня рятувальники і жителі селища біля місця аварії діставали тіла з зім'ятих вагонів.

За попередніми даними, машиніст другого поїзда встиг загальмувати його, але не зміг запобігти зіткненню. За словами представників влади, в обох поїздах перебувало близько 1 100 пасажирів. Після зіткнення в цьому районі було призупинено рух поїздів.

В результаті зіткнення перекинулися близько 14 вагонів, при цьому від шести до восьми вагонів "повністю знищені".

Рятувальна операція наразі продовжується.