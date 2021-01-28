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"Глубоко обеспокоены”: Блинкен допустил принятие мер против РФ из-за Навального

Автор: Даша Харченко

Госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что США могут ввести ограничительные меры против России из-за ареста российского оппозиционера Алексея Навального. Однако Вашингтон должен полностью проанализировать ситуацию.

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Об этом он сказал во время брифинга.

На вопрос, где находится "красная линия" в отношении безопасности Навального, Блинкен ответил, что США сначала должны завершить анализ ситуации.

"Мы глубоко обеспокоены безопасностью Навального, и важнее то, что его голос - это голос многих россиян и он должен быть услышан", - сказал госсекретарь.

Напомним, 17 января Алексея Навального задержали в московском аэропорту "Шереметьево" после возвращения из Германии, где он находился около пяти месяцев из-за отравления. В причастности к отравлению оппозиционера подозревают российские спецслужбы.

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) и верховный представитель Евросоюза осудили арест российского оппозиционера Алексея Навального. Также они обеспокоены задержаниями на протестах в России.

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