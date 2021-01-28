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"Глибоко стурбовані": Блінкен допустив прийняття заходів проти РФ через Навального

Автор: Даша Харченко

Держсекретар США Ентоні Блінкен не виключив, що США можуть ввести обмежувальні заходи проти Росії через арешт російського опозиціонера Олексія Навального. Однак Вашингтон повинен повністю проаналізувати ситуацію.

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Про це він сказав під час брифінгу.

На запитання, де знаходиться "червона лінія" щодо безпеки Навального, Блінкен відповів, що США спочатку завершити аналіз ситуації.

"Ми глибоко стурбовані безпекою Навального, і важливіше те, що його голос - це голос багатьох росіян і він повинен бути почутий", - сказав держсекретар.

Нагадаємо, 17 січня Олексія Навального затримали в московському аеропорту "Шереметьєво" після повернення з Німеччини, де він перебував близько п'яти місяців через отруєння. У причетності до отруєння опозиціонера підозрюють російські спецслужби.

Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" (G7) і верховний представник Євросоюзу засудили арешт російського опозиціонера Олексія Навального. Також вони стурбовані затриманням на протестах в Росії.

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