Глобальний збій стався в роботі Instagram

Ілюстративне фото (pexels)

Збій спостерігається в Парижі, Відні, Стамбулі, Москві, Мінську та Києві

У роботі соціальній мережі Instagram стався глобальний збій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Downdetector.

Найбільше скарг від користувачів соціальної мережі надходили з проблем з авторизацією. Також повідомляється про проблеми з переглядом стрічки і публікаціями фотографій.

Наголошується, що збій спостерігається в Парижі, Відні, Стамбулі, Москві, Мінську та Києві.

Нагадаємо, 3 липня соціальні мережі Instagram і Facebook дали тимчасові збої по всьому світу. Більше всього на збої в роботі соціальної мережі скаржилися користувачі в США, Великобританії і Франції. Сервіс також погано працював в Україні, Іспанії, Португалії, Італії, Німеччині, Данії, Угорщині, Греції та Канаді.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що сервіс обміну фотографіями Instagram запустить функцію, яка дозволить користувачам соцмережі повідомити про фейковом контенті. Відзначається, що користувачі Instagram для того, щоб подати сигнал про підозрілої інформації, потрібно клікнути на три точки у верхньому правому кутку повідомлення Instagram і по черзі позначити його як "невідповідне" і "фейковое".

Крім того, у травні повідомлялося, що Instagram заблокує хештегі, поширюють фейки про вакцини. Мова йде про хэштегах щодо "доказово помилкових тверджень. Нова політика соцмережі стосуватиметься тих хэштегов, які можуть здатися нешкідливими, але насправді використовуються для поширення спростованих тверджень.