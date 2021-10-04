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Глобальный "крах" соцсетей: что говорят в компаниях

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Понедельник 04 октября 2021 20:58
Глобальный "крах" соцсетей: что говорят в компаниях Фото: в мире произошел масштабный интернет-сбой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Вечером, 4 октября, в мире произошел масштабный сбой в работе социальных сетей, сервисов и других ресурсов. Первыми "упали" соцсети и мессенджеры, которые входят в компанию Facebook.

Как отреагировали интернет-компании на глобальный сбой - в материале РБК-Украина.

Почти сразу после начала проблем компания Facebook выпустила заявление в соцсети Twitter. Компания сообщила, что работает над ликвидацией проблем в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.

На странице Instagram в Twitter также было размещено заявление, в котором соцсеть просила пользователей "немножко потерпеть", обещая ликвидировать сбой уже в ближайшее время.

Глобальный &quot;крах&quot; соцсетей: что говорят в компаниях

Другие компании, в работе которых сейчас есть проблемы, не делали заявлений по поводу собственного сбоя, однако успели "потроллить" Facebook, Instagram и WhatsApp. В частности, TikTok пригласил пользователей ресурсов Facebook загружать китайское приложение. Через час после этого сломался и сам TikTok.

Глобальный &quot;крах&quot; соцсетей: что говорят в компаниях

Онлайн-кинотеатр Netflix после сбоя в Facebook выложил публикацию с высмеиванием соцсетей компании.

Глобальный &quot;крах&quot; соцсетей: что говорят в компаниях

Другие компании пока никак не реагировали на сбой. Кроме того, пока неизвестно, что именно стало причиной сбоя в работе мировых ресурсов.

Названа возможная причина сбоя

По данным американского агентства Reuters, глобальный сбой в Facebook мог быть спровоцирован ошибкой в конфигурации, но возможен и саботаж со стороны сотрудников. Версию с вмешательством извне эксперты считают маловероятной.

Напомним, со списком соцсетей и ресурсов, которые перестали работать, можно ознакомиться на РБК-Украина.

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