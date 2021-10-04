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Глобальний "крах" соцмереж: що кажуть в компаніях

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Понеділок 04 жовтня 2021 20:58
Глобальний "крах" соцмереж: що кажуть в компаніях Фото: у світі стався масштабний інтернет-збій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Ввечері, 4 жовтня, у світі стався масштабний збій у роботі соціальних мереж, сервісів та інших ресурсів. Першими "впали" соцмережі та месенджери, які входять до компанії Facebook.

Як відреагували інтернет-компанії на глобальний збій - в матеріалі РБК-Україна.

Майже відразу після початку проблем компанія Facebook випустила заяву в соцмережі Twitter. Компанія повідомила, що працює над ліквідацією проблем в роботі Facebook, Instagram та WhatsApp.

На сторінці Instagram в Twitter також було розміщено заяву, в якій соцмережа просила користувачів "трошки потерпіти", обіцяючи ліквідувати збій вже найближчим часом.

Глобальний &quot;крах&quot; соцмереж: що кажуть в компаніях

Інші компанії, у роботі яких зараз є проблеми, не робили заяв щодо власного збою, однак встигли "потролити" Facebook, Instagram та WhatsApp. Зокрема, TikTok запросив користувачів ресурсів Facebook завантажувати китайський застосунок. Через годину після цього зламався і сам TikTok.

Глобальний &quot;крах&quot; соцмереж: що кажуть в компаніях

Онлайн-кінотеатр Netflix після збою в Facebook виклав публікацію з висміюванням соцмереж компанії.

Глобальний &quot;крах&quot; соцмереж: що кажуть в компаніях

Інші компанії поки ніяк не реагували на збій. Крім того, наразі невідомо, що саме стало причиною збою в роботі світових ресурсів.

Названо можливу причину збою

За даними американського агентства Reuters, глобальний збій в Facebook міг бути спровокований помилкою в конфігурації, але можливий і саботаж з боку співробітників. Версію з втручанням ззовні експерти вважають малоймовірною.

Нагадаємо, зі списком соцмереж та ресурсів, які перестали працювати, можна ознайомитися на РБК-Україна.

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