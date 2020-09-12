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Глобальных перестановок в Кабмине в ближайшее время не будет, - Разумков

Автор: Дмитрий Левицкий

В ближайшее время не стоит ждать глобальных кадровых изменений в Кабинете министров Украины. Однако, теоретически возможно, что произойдут ротации в экономическом блоке.

Об этом рассказал глава Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала NewsOne.

Как пояснил Разумков, во время бюджетного процесса и в условиях пандемии коронавируса, войны и непростого социально-экономического положения, не стоит говорить о глобальной трансформации в правительстве в ближайшее время.

В то же время спикер парламента не исключает кадровых перестановок в экономическом блоке Кабмина.

"Теоретически это возможно. И это может быть инициировано даже одним народным депутатом, а зал будет определяться, поддержать или отклонить это предложение", - добавил он.

Напомним, в материале "Неудачные кадры: почему у власти снова заговорили о громких отставках" РБК-Украина рассказывало, о каких перестановках в Кабмине и других органах власти говорят в парламенте.

Отметим, о возможных перестановках в экономическом блоке правительства заявлял первый заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук.

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Новости Украины Верховная РадаКабинет Министров УкраиныотставкаДмитрий Разумков