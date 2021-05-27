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Глобальне потепління. У найближчі п'ять років очікується рекордно теплий рік

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Лондон, Четвер 27 травня 2021 09:40
Глобальне потепління. У найближчі п'ять років очікується рекордно теплий рік Фото: світ може перейти "температурну межу" в найближчі 5 років (freepik)
Автор: Анастасія Рокитна

Метеорологи ООН спрогнозували рекордно теплий рік у найближчі п'ять років. Імовірність цього 90%.

Звіт опублікувала Всесвітня метеорологічна організація.

За прогнозами Всесвітньої метеорологічної організації, середня температура на поверхні суші і моря в кожен з років цього п'ятирічного періоду буде принаймні на один градус Цельсія вище температурних значень доіндустріальної епохи.

"Ймовірність того, що в найближчі п'ять років щонайменше один рік перевершить показники 2016-го, що вважається найтеплішим роком на даний момент, становить 90%", - йдеться в повідомленні.

У найспекотніший рік температура з імовірністю 40% може перевищити доіндустріальний рівень на 1,5 градуса.

У 2020 році середня температура перевищувала базові значення доіндустріальної епохи на 1,2 градуса.

Зазначимо, Паризька кліматична угода ставить за мету утримати зростання середньої світової температури на рівні значно нижче +2 градуси Цельсія.

Нагадаємо, метеорологи зафіксували "приголомшливу" спеку в Арктиці.

Зазначимо, у Європі схвалили план дій "до нульового забруднення повітря, води та ґрунтів".

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