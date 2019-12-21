В глобальное изменение климата верят 84% украинцев

В конце 2019 года подавляющее большинство жителей Украины (84%) считают, что в настоящее время на Земле происходит глобальное изменение климата, тогда как противоположного мнения придерживается только 9% опрошенных. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

В то же время обеспокоены проблемой глобального изменения климата украинцы несколько меньше: 60% жителей страны данная проблема беспокоит, тогда как 33% респондентов считают, что поводов для беспокойства нет.

Опрос проводился в период с 7 по 18 ноября 2019 года среди 1805респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,4%.

Напомним, 18 декабря 2019 года в Киеве столбик термометра поднялся до 15,2 градусов. Это максимальное значение температуры воздуха стало самым высоким за декабрь в Киеве за 139 лет наблюдений.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Research & Branding Group, среди украинцев осень чаще всего ассоциируется или с такими малоприятными явлениями, как дождь, морось, туман, ветер, похолодание (33%), или с более приятными золотой порой, листопадом, бабьим летом, бархатным сезоном (30%).