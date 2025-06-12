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Глобальний збій стався у популярних сервісах: не працюють Google, Amazon, Spotify

Фото: одночасно "впали" кілька популярних сервісів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 12 червня стався глобальний збій в роботі відразу кількох популярних онлайн-сервісів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Downdetector.

Надвечір четверга, 12 червня, по всьому світу було зафіксовано масштабні збої в роботі найпопулярніших сервісів у світі.

Зокрема проблеми в роботі спостерігаються на таких платформах, як: Twitch, Discord, Google Cloud, Google, Google Meet, Google Drive, Google Maps, Mailchimp, Amazon Web Services AWS, OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Fortnite, Spotify, Shopify, Snapchat, Cursor, IKEA.

Також спостерігаються проблеми з послугами Cloudflare.

Збої в інтернеті

Зауважимо, що днями збій стався в сервісі ChatGPT від OpenAI. Його робота була тимчасово недоступна для частини користувачів в усьому світі.

Крім того, минулого місяця в Іспанії по всій країні вийшли з ладу мережі мобільного зв'язку. Через збій країна повністю лишилась без мобільного зв'язку та інтернету.

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