Глобальний збій стався у популярних сервісах: не працюють Google, Amazon, Spotify

Збої в інтернеті

Зауважимо, що днями збій стався в сервісі ChatGPT від OpenAI. Його робота була тимчасово недоступна для частини користувачів в усьому світі.

Крім того, минулого місяця в Іспанії по всій країні вийшли з ладу мережі мобільного зв'язку. Через збій країна повністю лишилась без мобільного зв'язку та інтернету.

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