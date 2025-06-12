Глобальный сбой произошел в популярных сервисах: не работают Google, Amazon, Spotify

Сбои в интернете

Заметим, что на днях сбой произошел в сервисе ChatGPT от OpenAI. Его работа была временно недоступна для части пользователей во всем мире.

Кроме того, в прошлом месяце в Испании по всей стране вышли из строя сети мобильной связи. Из-за сбоя страна полностью осталась без мобильной связи и интернета.

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