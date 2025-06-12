Глобальний збій стався у популярних сервісах: не працюють Google, Amazon, Spotify

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Downdetector .

Зокрема проблеми в роботі спостерігаються на таких платформах, як: Twitch, Discord, Google Cloud, Google, Google Meet, Google Drive, Google Maps, Mailchimp, Amazon Web Services AWS, OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Fortnite, Spotify, Shopify, Snapchat, Cursor, IKEA.

Надвечір четверга, 12 червня, по всьому світу було зафіксовано масштабні збої в роботі найпопулярніших сервісів у світі.

Збої в інтернеті

Зауважимо, що днями збій стався в сервісі ChatGPT від OpenAI. Його робота була тимчасово недоступна для частини користувачів в усьому світі.

Крім того, минулого місяця в Іспанії по всій країні вийшли з ладу мережі мобільного зв'язку. Через збій країна повністю лишилась без мобільного зв'язку та інтернету.

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