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Глобальный сбой произошел в популярных сервисах: не работают Google, Amazon, Spotify

Четверг 12 июня 2025 22:19
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Глобальный сбой произошел в популярных сервисах: не работают Google, Amazon, Spotify Фото: одновременно "упали" несколько популярных сервисов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 12 июня произошел глобальный сбой в работе сразу нескольких популярных онлайн-сервисов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Downdetector.

К вечеру четверга, 12 июня, по всему миру были зафиксированы масштабные сбои в работе самых популярных сервисов в мире.

В частности проблемы в работе наблюдаются на таких платформах, как: Twitch, Discord, Google Cloud, Google, Google Meet, Google Drive, Google Maps, Mailchimp, Amazon Web Services AWS, OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Fortnite, Spotify, Shopify, Snapchat, Cursor, IKEA.

Зображення

Также наблюдаются проблемы с услугами Cloudflare.

Сбои в интернете

Заметим, что на днях сбой произошел в сервисе ChatGPT от OpenAI. Его работа была временно недоступна для части пользователей во всем мире.

Кроме того, в прошлом месяце в Испании по всей стране вышли из строя сети мобильной связи. Из-за сбоя страна полностью осталась без мобильной связи и интернета.

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