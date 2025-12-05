ua en ru
Пт, 05 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Глобальний збій Cloudflare знову паралізував інтернет: чому це сталося і що каже компанія

П'ятниця 05 грудня 2025 12:20
UA EN RU
Глобальний збій Cloudflare знову паралізував інтернет: чому це сталося і що каже компанія Cloudflare вивів з ладу тисячі сервісів (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Глобальний провайдер Cloudflare знову переживає масштабний збій. Проблема почала поширюватися рано вранці, і користувачі масово скаржаться в соцмережах, що не можуть відкрити низку сервісів і сайтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Багато хто спробував перевірити ситуацію на DownDetector, однак сервіс також виявився недоступним - ймовірно, через використання Cloudflare. Замість сторінки відображалося повідомлення "500 Internal Server Error".

Cloudflare підтверджує збій

Компанія оперативно оновила сторінку статусу, заявивши, що "розслідує проблему, яка зачіпає Cloudflare Dashboard і пов'язані API".

За даними Cloudflare, запити можуть завершуватися помилками, а частина користувачів стикається з повною недоступністю сервісів. Через кілька хвилин компанія повідомила, що впровадила виправлення. Близько 11:30 за Києвом частина сайтів почала знову відкриватися.

Збій збігся з плановим техобслуговуванням, проте поки незрозуміло, що саме призвело до такого широкого каскаду неполадок. На графіках DownDetector, який до цього моменту знову запрацював, видно різкий сплеск скарг - близько 2 000 повідомлень на 11:00.

Об 11:40 компанія також повідомила, що розслідує зростання помилок у клієнтів, які використовують Workers-скрипти, і працює над усуненням проблеми.

Глобальний збій Cloudflare знову паралізував інтернет: чому це сталося і що каже компаніяСкріншот

Другий великий збій за місяць

Останній подібний інцидент стався 18 листопада, коли технічні проблеми вивели з ладу помітну частину інтернету. Тоді були порушені сайти ChatGPT, X, Zoom та інші.

Ситуація ускладнюється тим, що всього кілька тижнів тому від великого збою постраждав і Amazon Web Services, залишивши безліч ресурсів недоступними на кілька годин.

Судячи з останніх оновлень Cloudflare, нинішні проблеми поступово усуваються - і масштаб збою, схоже, не досяг рівня подій листопада.

Що таке Cloudflare

Cloudflare позиціонує себе як "одну з найбільших мереж у світі" з "мільйонами інтернет-ресурсів".

"Сьогодні бізнес, некомерційні організації, блогери та всі, хто присутній в інтернеті, можуть користуватися швидшими, безпечнішими сайтами та додатками завдяки Cloudflare", - йдеться на сайті сервісу.

Як працює Cloudflare

Компанія досягає цього за допомогою безлічі продуктів. Але найвідомішою і ключовою послугою залишаються технології, що забезпечують доступність сайтів під час високого навантаження - чи то різке зростання кількості відвідувачів, чи то атака, спрямована на виведення ресурсу з ладу.

У найпростішій моделі інтернету комп'ютер запитує сайт, сервер передає дані, і вони відображаються на екрані. У таких випадках сервери можуть перевантажуватися запитами, працювати повільно або повністю відключатися.

Компанії на кшталт Cloudflare перебувають між користувачами та оригінальними сайтами. Їхні більш стійкі дата-центри дають змогу обслуговувати сайти швидко і надійно.

Чому збої Cloudflare небезпечні

Однак це означає, що проблеми у Cloudflare або подібних компаній можуть миттєво виводити сайти з ладу. І оскільки їхні інструменти використовують безліч різних ресурсів, збої можуть паралізувати, здавалося б, непов'язані один з одним сайти.

Нагадаємо, що експерт розповів про причини та наслідки збою Cloudflare.

Також ми розповідали про глобальний збій Starlink і про те, як це позначилося на якості інтернету в Україні.

Крім того, у нас є докладна інструкція про те, що робити, якщо перестали працювати ChatGPT або Gemini, і як швидко відновити їхню роботу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Інтернет Кібератака
Новини
НАБУ та СБУ викрили злочинну групу, яку очолювала нардепка Скороход, - джерела
НАБУ та СБУ викрили злочинну групу, яку очолювала нардепка Скороход, - джерела
Аналітика
Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни