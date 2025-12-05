Глобальний збій Cloudflare знову паралізував інтернет: чому це сталося і що каже компанія
Глобальний провайдер Cloudflare знову переживає масштабний збій. Проблема почала поширюватися рано вранці, і користувачі масово скаржаться в соцмережах, що не можуть відкрити низку сервісів і сайтів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.
Багато хто спробував перевірити ситуацію на DownDetector, однак сервіс також виявився недоступним - ймовірно, через використання Cloudflare. Замість сторінки відображалося повідомлення "500 Internal Server Error".
A very broken Cloudflare today? pic.twitter.com/SZnU3uaIYH- Ben Hall (@Ben_Hall) 5 грудня 2025 року
Cloudflare підтверджує збій
Компанія оперативно оновила сторінку статусу, заявивши, що "розслідує проблему, яка зачіпає Cloudflare Dashboard і пов'язані API".
За даними Cloudflare, запити можуть завершуватися помилками, а частина користувачів стикається з повною недоступністю сервісів. Через кілька хвилин компанія повідомила, що впровадила виправлення. Близько 11:30 за Києвом частина сайтів почала знову відкриватися.
Збій збігся з плановим техобслуговуванням, проте поки незрозуміло, що саме призвело до такого широкого каскаду неполадок. На графіках DownDetector, який до цього моменту знову запрацював, видно різкий сплеск скарг - близько 2 000 повідомлень на 11:00.
Об 11:40 компанія також повідомила, що розслідує зростання помилок у клієнтів, які використовують Workers-скрипти, і працює над усуненням проблеми.
Скріншот
Другий великий збій за місяць
Останній подібний інцидент стався 18 листопада, коли технічні проблеми вивели з ладу помітну частину інтернету. Тоді були порушені сайти ChatGPT, X, Zoom та інші.
Ситуація ускладнюється тим, що всього кілька тижнів тому від великого збою постраждав і Amazon Web Services, залишивши безліч ресурсів недоступними на кілька годин.
Судячи з останніх оновлень Cloudflare, нинішні проблеми поступово усуваються - і масштаб збою, схоже, не досяг рівня подій листопада.
Що таке Cloudflare
Cloudflare позиціонує себе як "одну з найбільших мереж у світі" з "мільйонами інтернет-ресурсів".
"Сьогодні бізнес, некомерційні організації, блогери та всі, хто присутній в інтернеті, можуть користуватися швидшими, безпечнішими сайтами та додатками завдяки Cloudflare", - йдеться на сайті сервісу.
Як працює Cloudflare
Компанія досягає цього за допомогою безлічі продуктів. Але найвідомішою і ключовою послугою залишаються технології, що забезпечують доступність сайтів під час високого навантаження - чи то різке зростання кількості відвідувачів, чи то атака, спрямована на виведення ресурсу з ладу.
У найпростішій моделі інтернету комп'ютер запитує сайт, сервер передає дані, і вони відображаються на екрані. У таких випадках сервери можуть перевантажуватися запитами, працювати повільно або повністю відключатися.
Компанії на кшталт Cloudflare перебувають між користувачами та оригінальними сайтами. Їхні більш стійкі дата-центри дають змогу обслуговувати сайти швидко і надійно.
Чому збої Cloudflare небезпечні
Однак це означає, що проблеми у Cloudflare або подібних компаній можуть миттєво виводити сайти з ладу. І оскільки їхні інструменти використовують безліч різних ресурсів, збої можуть паралізувати, здавалося б, непов'язані один з одним сайти.
