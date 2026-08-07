Глобальний Redmi 17 дебютував у Європі: велика батарея не вирішує всіх проблем

Характеристики та ключові переваги

Головними фішками нового пристрою стали автономний акумулятор та дисплей збільшеного розміру.

Новинка отримала корпус товщиною 8,8 мм і вагою 232 грами.

Виробник пропонує декілька кольорових варіантів, серед яких особливо виділяється яскравий зелений відтінок Oak Green.

Redmi 17 отримав

Масивний акумулятор ємністю 7500 мАг із підтримкою швидкої зарядки потужністю 45 Вт ;

із підтримкою швидкої зарядки потужністю ; Великий 6,9-дюймовий дисплей із частотою оновлення 120 Гц ;

; Захисне скло Corning Gorilla Glass 7i для стійкості до подряпин;

для стійкості до подряпин; Основну камеру на 50 Мп.

Xiaomi випустила смартфон із батареєю 7500 мАг (скриншот: Xiaomi)

Технічні обмеження та компроміси по ПЗ

Незважаючи на високі показники батареї та екрана, гаджет отримав застаріле технічне оснащення.

Головним компромісом став процесор MediaTek Helio G91 Ultra, який позбавлений підтримки 5G і обмежує мобільне з'єднання стандартом 4G.

Смартфон підтримує роботу з двома SIM-картами, проте через використання гібридного слота користувачам доведеться обирати між другою "сімкою" та розширенням пам’яті карткою microSD.

Серед інших технічних нюансів новинки:

Базова конфігурація пропонує скромні 4 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4X та 128 ГБ повільного накопичувача eMMC. У повсякденній роботі саме 4 ГБ оперативки стануть головним стримуючим фактором продуктивності смартфона.

Додаткові модифікації включають версії на 4 ГБ оперативної та 256 ГБ постійної пам'яті, а також варіанти на 6 ГБ оперативки з накопичувачем на 128 ГБ або 256 ГБ.

Низька роздільна здатність екрана становить лише 1600 на 720 пікселів, а пікова яскравість обмежена скромним показником 825 ніт.

Базовий блок камер на представлений лише одним повноцінним сенсором на 50 Мп.