Глобальне потепління змушує людей переселятись. Чи стануть українці кліматичними біженцями

Зміни клімату на планеті для багатьох є катастрофічними, оскільки створюють умови, непридатні для життя. Через це зростає кількість людей, які змушені залишати свої домівки.
Чи зможуть українці стати кліматичними біженцями через глобальні зміни на планеті, в інтерв'ю РБК-Україна розповіла кандидат географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух.
"Африканські країни протягом останніх десятиліть переживають потужні посухи, через що люди змушені звідти переселятися. У багатьох інших регіонах є великі повені, інтенсивні опади, тому населення емігрує. Людей, які вимушено покинули своє місце проживання через несприятливі погодні умови, називають кліматичними біженцями", - розповіла Балабух.
Найчастіше люди із сіл, які постраждали від посухи, переселяються у найближче місто, вкрай рідко - в інші країни. Це створює велике соціальне навантаження і проблеми у містах. Зазвичай, коли умови у рідних місцях покращуються, люди повертаються додому.
"Порівнюючи ті зміни й наслідки, які відбуваються в інших регіонах, то зміни в Україні хоч і є суттєвими, але вони не катастрофічні, бо живемо у помірних широтах й знаходимось досить далеко від океану, який впливає на узбережжя через урагани, тайфуни, підвищення рівня океанів. Україна є привабливою територією з погляду кліматичних умов. Є ймовірність, що значна частина тих, хто не зможе жити на своїй території, захоче переселитися до нас", - додала науковиця.
За словами Балабух, оскільки зміни клімату для нас не є катастрофічними, то й умови для життя будуть прийнятними. Втім, із деяких регіонів, українці все є можуть захотіти переселитись.
"Зміни, які у нас відбуваються, досить нерівномірні. Температура найбільше зростає на північному сході - у Чернігівській й Сумській області. За останні 30 років тут потепліло на 1,5 градуса і більше, в той час, як по решті країни ці зміни становлять 1-1,2 градуса", - розповіла кліматолог.
У південних областях температура не настільки зросла, але це найспекотніший регіон. Якщо в окремі роки зростатиме посушливість і не вживатимуть заходів для протидії, регіон може втратити свої позиції серед аграріїв. Бо бізнес потребуватиме великих вкладень.
"Ймовірно, місцеві захочуть переселитися на інші території. У цьому плані у нас є досить привабливим Полісся. Останнім часом там почав формуватись олійно-зерновий пояс. Якщо на півдні України для багатьох культур створюються не дуже сприятливі умови для вирощування, то Полісся, яке вважалось надлишково зволоженим, тепер має достатньо вологи й тепла для вирощування багатьох культур", - додала Балабух.
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