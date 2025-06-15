Глобальное потепление заставляет людей переселяться. Станут ли украинцы климатическими беженцами

Грозят ли Украине климатические беженцы

"Африканские страны в течение последних десятилетий переживают мощные засухи, из-за чего люди вынуждены оттуда переселяться. Во многих других регионах есть большие наводнения, интенсивные осадки, поэтому население эмигрирует. Людей, которые вынужденно покинули свое место жительства из-за неблагоприятных погодных условий, называют климатическими беженцами", - рассказала Балабух.

Чаще всего люди из сел, пострадавших от засухи, переселяются в ближайший город, крайне редко - в другие страны. Это создает большую социальную нагрузку и проблемы в городах. Обычно, когда условия в родных местах улучшаются, люди возвращаются домой.

"Сравнивая те изменения и последствия, которые происходят в других регионах, то изменения в Украине хоть и являются существенными, но они не катастрофические, потому что мы живем в умеренных широтах и находимся достаточно далеко от океана, который влияет на побережье из-за ураганов, тайфунов, повышение уровня океанов. Украина является привлекательной территорией с точки зрения климатических условий. Есть вероятность, что значительная часть тех, кто не сможет жить на своей территории, захочет переселиться к нам", - добавила ученая.

Станут ли украинцы климатическими беженцами

По словам Балабух, поскольку изменения климата для нас не являются катастрофическими, то условия для жизни будут приемлемыми. Впрочем, из некоторых регионов, украинцы все же могут захотеть переселиться.

"Изменения, которые у нас происходят, достаточно неравномерные. Температура больше всего растет на северо-востоке - в Черниговской и Сумской области. За последние 30 лет здесь потеплело на 1,5 градуса и более, в то время, как по остальной стране эти изменения составляют 1-1,2 градуса", - рассказала климатолог.

В южных областях температура не настолько выросла, но это самый жаркий регион. Если в отдельные годы будет расти засушливость и не будут принимать меры для противодействия, регион может потерять свои позиции среди аграриев. Потому что бизнес будет требовать больших вложений.

"Вероятно, местные захотят переселиться на другие территории. В этом плане у нас достаточно привлекательным является Полесье. В последнее время там начал формироваться маслично-зерновой пояс. Если на юге Украины для многих культур создаются не очень благоприятные условия для выращивания, то Полесье, которое считалось избыточно увлажненным, теперь имеет достаточно влаги и тепла для выращивания многих культур", - добавила Балабух.