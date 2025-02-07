Глобальне потепління прискорюється: січень став найтеплішим в історії

Глобальні температури продовжують бити рекорди, незважаючи на природний кліматичний феномен Ла-Нінья, який зазвичай призводить до похолодання. Європейська служба моніторингу клімату "Коперник" повідомила, що січень 2025 року став найтеплішим за всю історію спостережень: середня температура повітря і поверхні Землі була на 1,75°C вищою за доіндустріальний рівень.

Температурні аномалії та рекорди

За даними "Коперника", січень 2025 року став 18-м місяцем з останніх 19, коли середня температура Землі перевищувала 1,5°C відносно доіндустріального рівня. Цей показник є ключовим у Паризькій угоді щодо клімату, згідно з якою світові лідери зобов'язалися не допустити глобального потепління вище за цей поріг.

Однак учені підкреслюють, що рекорди останніх місяців не означають автоматичного порушення угоди, оскільки йдеться про довгострокові тенденції, а не про короткострокові сплески температури.

Фахівці також зазначають, що температура поверхні моря залишається на незвично високому рівні в багатьох регіонах. У січні 2025 року цей показник був другим найвищим за всю історію спостережень, а в Арктиці зафіксовано місячний мінімум площі морського льоду.

Чому спека не спадає

Кліматологи очікували, що після завершення фази Ель-Ніньо 2024 року глобальна температура почне знижуватися, але цього не сталося. Замість очікуваного охолодження феномен Ла-Нінья виявився слабшим за прогнози, а глобальна температура залишилася рекордно високою.

Експерти сперечаються про причини такого аномального потепління. Крім стандартних факторів, таких як викиди парникових газів, розглядаються й інші можливі причини. Наприклад, учені припускають, що перехід на чистіші види суднового палива у 2020 році міг зіграти свою роль.

Скорочення викидів сірки призвело до зменшення утворення світловідбивних хмар, що, можливо, дало змогу більшій кількості сонячної енергії залишатися в атмосфері та нагрівати Землю.

Наслідки для клімату та прогнози

Вчені попереджають, що кожна частка градуса понад 1,5°C збільшує ймовірність екстремальних погодних явищ - сильних хвиль спеки, злив, повеней і посух. Дані за січень підтверджують, що клімат Землі продовжує ставати все більш нестабільним.

За прогнозами фахівців, 2025 рік, найімовірніше, увійде до трійки найспекотніших років в історії, поступившись лише 2023 і 2024 роками. Однак точні оцінки залежатимуть від поведінки океанів і динаміки температури в наступні місяці.

Служба "Коперник" продовжить уважно стежити за змінами клімату, а науковці аналізуватимуть можливі додаткові чинники, що впливають на глобальне потепління.

Океани, що поглинають до 90% надлишкового тепла, залишаються ключовим елементом кліматичної системи, і їхній стан може стати визначальним у подальшому розвитку глобального клімату.

Вчені стверджують, що поточний період, можливо, стане найтеплішим на планеті за останні 125 000 років.