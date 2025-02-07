Глобальное потепление ускоряется: январь стал самым теплым в истории

Глобальные температуры продолжают бить рекорды, несмотря на природный климатический феномен Ла-Нинья, который обычно приводит к похолоданию. Европейская служба мониторинга климата "Коперник" сообщила, что январь 2025 года стал самым теплым за всю историю наблюдений: средняя температура воздуха и поверхности Земли была на 1,75°C выше доиндустриального уровня.

Температурные аномалии и рекорды

По данным "Коперника", январь 2025 года стал 18-м месяцем из последних 19, когда средняя температура Земли превышала 1,5°C относительно доиндустриального уровня. Этот показатель является ключевым в Парижском соглашении по климату, согласно которому мировые лидеры обязались не допустить глобального потепления выше этого порога.

Однако ученые подчеркивают, что рекорды последних месяцев не означают автоматического нарушения соглашения, поскольку речь идет о долгосрочных тенденциях, а не о краткосрочных всплесках температуры.

Специалисты также отмечают, что температура поверхности моря остается на необычно высоком уровне во многих регионах. В январе 2025 года этот показатель был вторым самым высоким за всю историю наблюдений, а в Арктике зафиксирован месячный минимум площади морского льда.

Почему жара не спадает

Климатологи ожидали, что после завершения фазы Эль-Ниньо в 2024 году глобальная температура начнет снижаться, но этого не произошло. Вместо ожидаемого охлаждения феномен Ла-Нинья оказался слабее прогнозов, а глобальная температура осталась рекордно высокой.

Эксперты спорят о причинах такого аномального потепления. Помимо стандартных факторов, таких как выбросы парниковых газов, рассматриваются и другие возможные причины. Например, ученые предполагают, что переход на более чистые виды судового топлива в 2020 году мог сыграть свою роль.

Сокращение выбросов серы привело к уменьшению образования светоотражающих облаков, что, возможно, позволило большему количеству солнечной энергии оставаться в атмосфере и нагревать Землю.

Последствия для климата и прогнозы

Ученые предупреждают, что каждая доля градуса более 1,5°C увеличивает вероятность экстремальных погодных явлений - сильных волн жары, ливней, наводнений и засух. Данные за январь подтверждают, что климат Земли продолжает становиться все более нестабильным.

По прогнозам специалистов, 2025 год, вероятнее всего, войдет в тройку самых жарких лет в истории, уступив лишь 2023 и 2024 годам. Однако точные оценки будут зависеть от поведения океанов и динамики температуры в последующие месяцы.

Служба "Коперник" продолжит внимательно следить за изменениями климата, а ученые будут анализировать возможные дополнительные факторы, влияющие на глобальное потепление.

Океаны, поглощающие до 90% избыточного тепла, остаются ключевым элементом климатической системы, и их состояние может стать определяющим в дальнейшем развитии глобального климата.

Ученые утверждают, что текущий период, возможно, станет самым теплым на планете за последние 125 000 лет.