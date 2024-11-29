Глобальне потепління неминуче. Що цьому посприяло та які прогнози

За прогнозами експертів, 2024 рік стане найспекотнішим роком за всю історію спостережень. Глобальне потепління пришвидшується через високий рівень викидів. Бо глобальний попит на енергію зростає, а країни опираються поступовій відмові від нафти та газу.

Наступне десятиліття виглядатиме зовсім по-іншому щодо історії зміни клімату. Хоч до повного танення крижаного щиту Гренландії ще далеко, кількість хвороб, неврожаїв і погодних катаклізмів вже ростуть. До того ж, через глобальне потепління, загибель коралових рифів, а також поява місячних хвиль спеки, можуть початися вже через кілька десятиліть.

За прогнозами ООН, до 2100 року нинішня політика країн призведе до потепління на 3,1°C. А в разі дотримання обіцянок щодо зменшення викидів парникових газів, температура зросте лише до 2,6°C.

Натомість відбуваються зміни, які можуть віддалити планету від катастрофи. Зокрема, подешевшала сонячна та вітрова енергія. Тобто будувати проекти з відновлюваної енергетики стало вигідніше, ніж електростанції, що працюють на вугіллі чи газі. Окрім того, зросла популярність електромобілів.

Однак, попит на чисту енергію також зростає, що ускладнює зусилля зменшити наслідки зміни клімату. Відповідно до звіту Міжнародного енергетичного агентства, очікується, що країни збільшуватимуть попит на електроенергію, еквівалентний усієї Японії.