Глобальное потепление неизбежно. Что этому посодействовало и какие прогнозы

По прогнозам экспертов, 2024 станет самым жарким годом за всю историю наблюдений. Глобальное потепление ускоряется из-за высокого уровня выбросов. Ибо глобальный спрос на энергию растет, а страны противятся постепенному отказу от нефти и газа.

Следующее десятилетие будет выглядеть совсем по-другому, что касается истории изменения климата. Хотя до полного таяния ледяного щита Гренландии еще далеко, количество болезней, неурожаев и погодных катаклизмов уже растет. К тому же, из-за глобального потепления, гибель коралловых рифов, а также появление месячных волн жары, могут начаться уже через несколько десятилетий.

Согласно прогнозам ООН, к 2100 году нынешняя политика стран приведет к потеплению на 3,1°C. А в случае соблюдения обещаний по уменьшению выбросов парниковых газов, температура вырастет лишь до 2,6°C.

В то же время происходят изменения, которые могут отдалить планету от катастрофы. В частности, подешевела солнечная и ветровая энергия. То есть строить проекты по возобновляемой энергетике стало выгоднее, чем работающие на угле или газе электростанции. Кроме того, возросла популярность электромобилей.

Однако, спрос на чистую энергию также растет, что затрудняет усилия снизить последствия изменения климата. Согласно отчету Международного энергетического агентства, ожидается, что страны будут увеличивать спрос на электроэнергию, эквивалентный всей Японии.