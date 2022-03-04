Глобальная изоляция России усилилась: банки и страховщики прекращают операции с агрессором

Лондонская фондовая биржа заявила, что приостановила глобальные депозитарные расписки (ГДР), представляющие акции иностранной компании, для восьми российских компаний, включая "Магнит" и "Систему", после заморозки торгов 28 компаниями в четверг.

Торговые приостановки происходят из-за того, что Великобритания, Европейский союз и Соединенные Штаты продолжают вводить финансовые санкции против России, чтобы помешать ее компаниям получить доступ к западным рынкам.

По словам источников в отрасли, страховщики торговых кредитов, которые обеспечивают финансовую защиту для экспорта и импорта, отказываются от страхования предприятий, экспортирующих в Россию, в связи с рисками санкций, крупных претензий или пропущенных платежей

Инвесторы уходят

Тем временем британская страховая компания и компания по управлению активами Royal London стала последним западным инвестором, заявившим, что продаст свои российские активы в кратчайшие сроки после того, как в последние дни было сделано множество подобных заявлений.

"Мы все равно не можем торговать этими вещами, но, как только сможем, мы, очевидно, намерены избавиться от них", - заявил генеральный директор Royal London Барри О’Дуайер.

Генеральный директор другой крупной британской инвестиционной группы, Schroders, заявил в четверг, что российские акции и облигации сейчас "совершенно непригодны для инвестиций".

Что происходит на внутреннем российском рынке

Торговля акциями на Московской бирже из-за опасения обвала прекратилась после вторжения в Украину и введения жестких санкций. Кроме того, была введена 12%-ная комиссия на покупку валюты. Таким образом власти удерживают официальный курс около уровня 110 рублей за доллар. Вместе с тем, Госдума РФ отменила 20%-ный НДС на операции физлиц с инвестиционным золотом.

Крупнейшие платежные системы Visa и MasterCard прекратили поддержку карт российских банков, теперь ими можно расплачиваться только внутри страны. Для жителей России также недоступны Googly Pay и Apple Pay.