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Глобальная COVID-вакцинация будет способствовать ускорению возрождения туризма, - ООН

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Мадрид, Понедельник 05 июля 2021 18:11
Глобальная COVID-вакцинация будет способствовать ускорению возрождения туризма, - ООН Фото: в ООН призвали вакцинироваться для возрождения туризма (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Всемирная туристская организация ООН пришла к выводу, что массовая вакцинация от коронавируса будет способствовать возрождению международного туризма. Глобальная вакцинация, по мнению организации, позволит увеличить международную мобильность уже в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВТО ООН.

"Глобальное развертывание вакцинации и более широкое внедрение цифровых решений для безопасных путешествий должны привести к росту международной мобильности в ближайшие недели и месяцы", - заявили в организации.

Как отмечается в отчете, по состоянию на 1 июня 29% стран мира были полностью закрытыми для международного туризма, большинство из них - в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Частично закрытыми по состоянию на 1 июня были 34% стран.

"Поскольку в большинстве стран, где действуют наиболее строгие ограничения на поездки, наблюдается самый низкий уровень вакцинации, мы видим связь между уровнем вакцинации и ослаблением ограничений. Те направления, где такой уровень выше, и где правительства могут работать вместе над согласованными правилами, более успешны в возобновлении туризма", - пояснила организация.

В то же время полностью открытыми для туристов сейчас являются только Албания, Коста-Рика и Доминиканская Республика.

Напомним, в конце июня в ООН прогнозировали, что международный туризм не восстановится до 2023 года.

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ООН туризм Коронавирус Вакцинация
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