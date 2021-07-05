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Глобальна COVID-вакцинація сприятиме пришвидшенню відродження туризму, - ООН

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Мадрид, Понеділок 05 липня 2021 18:11
Глобальна COVID-вакцинація сприятиме пришвидшенню відродження туризму, - ООН Фото: в ООН закликали вакцинуватися для відновлення туризму (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Всесвітня туристська організація ООН дійшла висновку, що масова вакцинація від коронавірусу сприятиме відновленню міжнародного туризму. Глобальна вакцинація, на думку організації, дозволить збільшити міжнародну мобільність вже найближчими місяцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ВТО ООН.

"Глобальне розгортання вакцинації і більш широке впровадження цифрових рішень для безпечних подорожей повинні привести до зростання міжнародної мобільності в найближчі тижні і місяці", - заявили в організації.

Як зазначається у звіті, станом на 1 червня 29% країн світу були повністю закритими для міжнародного туризму, більшість з них - в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Частково закритими станом на 1 червня були 34% країн.

"Оскільки в більшості країн, де діють найбільш суворі обмеження на поїздки, спостерігається найнижчий рівень вакцинації, ми бачимо зв'язок між рівнем вакцинації і ослабленням обмежень. Ті напрямки, де такий рівень вище, і де уряди можуть працювати разом над узгодженими правилами, більш успішні в поновленні туризму", - пояснила організація.

Водночас повністю відкритими для туристів наразі є тільки Албанія, Коста-Рика та Домініканська Республіка.

Нагадаємо, наприкінці червня в ООН прогнозували, що міжнародний туризм не відновиться до 2023 року.

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ООН туризм Коронавірус Вакцинація
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