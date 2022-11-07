Глобальна інфляція може сягнути свого піку, - МВФ

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва на полях щорічного саміту ООН зі зміни клімату заявила про те, що глобальна інфляція наблизилася до свого піку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Я не збираюся випереджати дані, але цілком можливо, що ми досягли піку. Тепер ми бачимо, що центральні банки є єдиними у боротьбі з інфляцією, це головний пріоритет і це правильно. Якщо ми не досягнемо успіху, все зірветься з якоря, і тоді фундамент зростання, яким є цінова стабільність, буде підірвано", - заявила очільниця МВФ, посилаючись на оприлюднені напередодні дані щодо жовтневої інфляції у США, які близькі до 8%.

Георгієва зазначила, що важливо намагатися, як мінімум, знизити динаміку зростання споживчих цін до прийнятних темпів.

"Інфляцію складніше знизити до бажаного рівня близько 2%. Якщо ми побачимо диверсифікацію ланцюжків постачання, це неминуче позначиться на цінах", - підкреслила фінансист.