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НБУ анонсував початок роботи ще однієї місії МВФ в Україні

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Україна, Понеділок 07 листопада 2022 14:50
НБУ анонсував початок роботи ще однієї місії МВФ в Україні Фото: НБУ очікує нову місію МВФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ще одна місія Міжнародного валютного фонду працюватиме у Відні з 11 до 17 листопада. Вона вирішить питання щодо моніторингової програми для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Національного банку Андрія Пишного під час брифінгу, який транслювався на Youtube.

Як зазначив Пишний, перша місія працювала у Відні з 17 по 20 жовтня 2022 року.

"У Відні відбулися дуже предметні, не буду казати, що прості, але цілком конструктивні дискусії", - сказав він.

Голова НБУ повідомив, що обговорювалися широке коло питань ситуації в Україні.

"Остаточні домовленості будуть сформульовані вже за результатами другої місії, яка розпочне свою роботу 11 листопада. Ми плануємо, що вона триватиме до 17 листопада", - сказав він.

Пишний повідомив, що дискусії повинні "напрацювати контур моніторингової програми, яка ляже в основу плану дій НБУ на найближчі роки". Крім того, вона повинна стати основою для програми розширеного фінансування для України.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд та Україна планують обговорення запуску Моніторингової програми із залученням Ради директорів Фонду (Program Monitoring with Board Involvement - PMB). Очікується, що програма запрацює у грудні.

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