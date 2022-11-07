Глобальная инфляция может достичь своего пика, - МВФ

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева на полях ежегодного саммита ООН по изменению климата заявила о том, что глобальная инфлиция приблизилась к своему пику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Я не собираюсь опережать данные, но вполне возможно, что мы достигли пика. Теперь мы видим, что центральные банки являются единственными в борьбе с инфляцией, это главный приоритет и это правильно. Если мы не добьемся успеха, все сорвется с якоря, и тогда фундамент роста, которым является ценовая стабильность, будет взорван", - заявила глава МВФ, ссылаясь на обнародованные накануне данные по октябрьской инфляции в США, близкие к 8%.
Георгиева отметила, что важно пытаться как минимум снизить динамику роста потребительских цен до приемлемых темпов.
"Инфляцию сложнее снизить до желаемого уровня около 2%. Если мы увидим диверсификацию цепочек поставки, это неизбежно отразится на ценах", – подчеркнула финансист.
Напомним, еще одна миссия Международного валютного фонда будет работать с 11 по 17 ноября. Она решит вопрос о мониторинговой программе для Украины.
Напомним, Международный валютный фонд и Украина планируют обсуждение запуска Мониторинговой программы с привлечением Совета директоров Фонда. Ожидается, что программа заработает в декабре.
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