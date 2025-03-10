Гливинський розповів про атмосферу в збірній України після провалу на Євро-2024

Колишній прес-аташе збірної України Олександр Гливинський розкрив деталі атмосфери, що панувала в роздягальні національної команди після нищівної поразки від Румунії (0:3) на старті Євро-2024.

"Було абсолютне спустошення. Дуже болісна поразка. Усі сиділи похнюпившись, і голови опущені..." - згадує Гливинський атмосферу в роздягальні після фінального свистка у матчі з Румунією.

За словами колишнього прес-аташе, ініціативу у важкий момент взяв на себе ветеран команди Андрій Ярмоленко.

"Ярмоленко захотів поговорити із командою. Він попросив мене покликати Іллю Забарного, який уже давав інтерв'ю у мікс-зоні. Хлопці зібралися і самі щось говорили. Потім Андрій розповідав, що вони вирішили, що мають прийняти цю відповідальність, що треба як чоловікам битися, згуртуватись і пережити цей момент", - розповідає Гливинський.

Ці слова мотивували команду до перемоги у наступному матчі проти Словаччини (2:1). Однак, на жаль, переможний імпульс не дозволив подолати груповий етап, адже у вирішальній грі з Бельгією збірна України зіграла в нічию (0:0).

Гливинський також прокоментував помилки воротаря Андрія Луніна у матчі з Румунією, які коштували команді двох пропущених голів.

"Не прийнято провину спихати на когось одного. Воротар на останній позиції, його підстрахувати нема кому. Ні, я не чув від когось якихось претензій до Андрія", - зазначив він, підкресливши, що в команді немає тенденції до пошуку винних в окремих гравцях.

Розповідаючи про атмосферу після нічиєї з Бельгією, яка остаточно закрила збірній України шлях до плей-офф, Гливинський відзначив, що, попри якісну гру команди у цьому поєдинку, "переважала все-таки прикрість".

"Гра з бельгійцями була гарною. Але, на жаль, реалізація... Це найвищий рівень майстерності - реалізовувати моменти. Їх було достатньо… Але так буває: лише одна поразка - і наздогнати вже неможливо ", - підкреслив він.

Разом з тим колишній прес-аташе звернув увагу на майбутні матчі-реванші зі збірною Бельгії у Лізі націй 20 і 23 березня.

"Буде стик у плей-офф, буде шанс довести, що впевнена гра проти них була не випадковою. Бельгія має дуже сильну команду. Тоді вони мали кризу, але зараз уже новий тренер", - підсумував Гливинський.

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