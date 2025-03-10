Гливинский рассказал об атмосфере в сборной Украины после провала на Евро-2024

Бывший пресс-атташе сборной Украины Александр Гливинский раскрыл детали атмосферы, царившей в раздевалке национальной команды после сокрушительного поражения от Румынии (0:3) на старте Евро-2024.

"Было абсолютное опустошение. Очень болезненное поражение. Все сидели понуро, и головы опущены..." - вспоминает Гливинский атмосферу в раздевалке после финального свистка в матче с Румынией.

По словам бывшего пресс-атташе, инициативу в трудный момент взял на себя ветеран команды Андрей Ярмоленко.

"Ярмоленко захотел поговорить с командой. Он попросил меня позвать Илью Забарного, который уже давал интервью в микс-зоне. Ребята собрались и сами что-то говорили. Затем Андрей рассказывал, что они решили, что должны принять эту ответственность, что надо как мужчинам сражаться, сплотиться и пережить этот момент", - рассказывает Гливинский.

Эти слова мотивировали команду к победе в следующем матче против Словакии (2:1). Однако, к сожалению, победный импульс не позволил преодолеть групповой этап, ведь в решающей игре с Бельгией сборная Украины сыграла в ничью (0:0).

Гливинский также прокомментировал ошибки вратаря Андрея Лунина в матче с Румынией, которые стоили команде двух пропущенных голов.

"Не принято вину спихивать на кого-то одного. Вратарь на последней позиции, его подстраховать некому. Нет, я не слышал от кого-то каких-то претензий к Андрею", - отметил он, подчеркнув, что в команде нет тенденции к поиску виновных в отдельных игроках.

Рассказывая об атмосфере после ничьей с Бельгией, которая окончательно закрыла сборной Украины путь в плей-офф, Гливинский отметил, что, несмотря на качественную игру команды в этом поединке, "преобладала все-таки досада".

"Игра с бельгийцами была хорошей. Но, к сожалению, реализация... Это высочайший уровень мастерства - реализовывать моменты. Их было достаточно... Но так бывает: лишь одно поражение -- и догнать уже невозможно", -- подчеркнул он.

Вместе с тем бывший пресс-атташе обратил внимание на предстоящие матчи-реванши со сборной Бельгии в Лиге наций 20 и 23 марта.

"Будет стык в плей-офф, будет шанс доказать, что уверенная игра против них была не случайной. Бельгия имеет очень сильную команду. Тогда они имели кризис, но сейчас уже новый тренер", - подытожил Гливинский.

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