Глибокий сенс чи красива традиція? Чому на Великдень українці ходять у храм з кошиками

На Великдень українці звикли ходити до храму й освячувати певні продукти, зібрані у святковий кошик. Проте звідки взялась така традиція та чи є кошик певним символом Світлого Христового Воскресіння?
Докладніше про те, чому українці приходять у храм на Великдень з кошиком і що він може символізувати у народній традиції, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Ректор Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості, протоієрей ПЦУ Георгій Коваленко у коментарі РБК-Україна повідомив, що про якийсь "символізм" щодо великодніх кошиків йому невідомо.
На думку експерта, нічого подібного з погляду Церкви немає. Крім того, "жодних правил щодо великодніх кошиків у Церкви не існує".
"Це - наша традиція. Їх же (продукти для освячення, - Ред.) у чомусь треба носити. Більше того, кошик має відкриту форму. Це - зручно", - зауважив священник.
Він додав, що це - просто "наша, українська традиція".
Протоієрей розповів також, що зараз українці, які перебувають за кордоном, буквально "добувають" кошики напередодні свята.
"І у чатах, в яких там люди готуються зустрічати Великдень, вони якраз один одного запитують. І одне одному допомагають знайти кошики", - пояснив він.
За словами Коваленка, для українців прийти у храм з великоднім кошиком - це "красиво і традиційно".
"Але це не має жодного символічного якогось там значення", - підсумував він.
У прес-службі Православної Церкви України раніше розповіли, що приносити до храму на освячення у світлий день Христового Воскресіння великодні кошики зі святковою поживою - це добра, радісна й благословенна традиція.
Вважається, що споживання освячених на Великдень продуктів:
"Пам'ятайте, що великодні кошики з паскою - це символ любові до ближніх. І ми складаємо святковий кошик, найперше, щоби розділити його з ближніми", - наголосили у ПЦУ.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи можна їсти паску до Великодня та які продукти можна покласти у великодній кошик.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: коментар ректора Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості, протоієрея ПЦУ Георгія Коваленка для РБК-Україна, прес-служба Православної Церкви України.
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