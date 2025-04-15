Глибоке світоглядне рішення: дедалі більше українців відмовляються від мови агресора

Він звернув увагу на те, що українці стали більше спілкуватися державною мовою як під час офіційних розмов, так і в побуті. Крім того, говорити більше українською стали й за кордоном.

"Сьогодні, згідно з багатьма дослідженнями, маємо рекордну кількість громадян, які спілкуються українською як в офіційній комунікації, так і в побуті - як в Україні, так і за її межами", - зазначив він.

Кремінь наголосив, що повномасштабна війна РФ проти України стала поштовхом для переходу на українську. За його словами, для багатьох громадян це не просто мовний вибір, а "глибоке світоглядне рішення - відмова від мови країни-агресора".