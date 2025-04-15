Глибоке світоглядне рішення: дедалі більше українців відмовляються від мови агресора

В Україні зафіксовано рекордне зростання кількості людей, які спілкуються українською мовою. Зокрема їх кількість зросла після 2022 року.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням інтерв’ю "Укрінформу" уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня.
Він звернув увагу на те, що українці стали більше спілкуватися державною мовою як під час офіційних розмов, так і в побуті. Крім того, говорити більше українською стали й за кордоном.
"Сьогодні, згідно з багатьма дослідженнями, маємо рекордну кількість громадян, які спілкуються українською як в офіційній комунікації, так і в побуті - як в Україні, так і за її межами", - зазначив він.
Кремінь наголосив, що повномасштабна війна РФ проти України стала поштовхом для переходу на українську. За його словами, для багатьох громадян це не просто мовний вибір, а "глибоке світоглядне рішення - відмова від мови країни-агресора".
Нагадаємо, в Україні спостерігається зменшення використання української мови серед дітей та молоді як у повсякденному житті, так і в онлайн-середовищі. За словами Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня, лише 37% учнів спілкуються українською з друзями, а вдома - 39%. Кількість молоді, яка надає перевагу українській мові в інтернеті, зменшилася на 10%.
Кремінь зазначає, що російський вплив у медіа та соціальних мережах, особливо на півдні та сході країни, сприяє цьому тренду. Він наголошує на необхідності стратегічного утвердження української мови у всіх сферах суспільного життя та дотримання Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.