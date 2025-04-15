Глубокое мировоззренческое решение: все больше украинцев отказываются от языка агрессора

Он обратил внимание на то, что украинцы стали больше общаться на государственном языке как во время официальных разговоров, так и в быту. Кроме того, говорить больше на украинском стали и за рубежом.

"Сегодня, согласно многим исследованиям, имеем рекордное количество граждан, которые общаются на украинском как в официальной коммуникации, так и в быту - как в Украине, так и за ее пределами", - отметил он.

Кремень отметил, что полномасштабная война РФ против Украины стала толчком для перехода на украинский. По его словам, для многих граждан это не просто языковой выбор, а "глубокое мировоззренческое решение - отказ от языка страны-агрессора".