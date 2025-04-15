Глибоке світоглядне рішення: дедалі більше українців відмовляються від мови агресора

В Україні зафіксовано рекордне зростання кількості людей, які спілкуються українською мовою. Зокрема їх кількість зросла після 2022 року.

Він звернув увагу на те, що українці стали більше спілкуватися державною мовою як під час офіційних розмов, так і в побуті. Крім того, говорити більше українською стали й за кордоном.

"Сьогодні, згідно з багатьма дослідженнями, маємо рекордну кількість громадян, які спілкуються українською як в офіційній комунікації, так і в побуті - як в Україні, так і за її межами", - зазначив він.

Кремінь наголосив, що повномасштабна війна РФ проти України стала поштовхом для переходу на українську. За його словами, для багатьох громадян це не просто мовний вибір, а "глибоке світоглядне рішення - відмова від мови країни-агресора".