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Глубокое мировоззренческое решение: все больше украинцев отказываются от языка агрессора

Вторник 15 апреля 2025 19:50
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Глубокое мировоззренческое решение: все больше украинцев отказываются от языка агрессора Фото: Больше украинцев стали общаться на государственном языке (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине зафиксирован рекордный рост количества людей, которые общаются на украинском языке. В частности их количество выросло после 2022 года.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой интервью "Укринформу" уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя.

Он обратил внимание на то, что украинцы стали больше общаться на государственном языке как во время официальных разговоров, так и в быту. Кроме того, говорить больше на украинском стали и за рубежом.

"Сегодня, согласно многим исследованиям, имеем рекордное количество граждан, которые общаются на украинском как в официальной коммуникации, так и в быту - как в Украине, так и за ее пределами", - отметил он.

Кремень отметил, что полномасштабная война РФ против Украины стала толчком для перехода на украинский. По его словам, для многих граждан это не просто языковой выбор, а "глубокое мировоззренческое решение - отказ от языка страны-агрессора".

Напомним, в Украине наблюдается уменьшение использования украинского языка среди детей и молодежи как в повседневной жизни, так и в онлайн-среде. По словам Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя, только 37% учеников общаются на украинском с друзьями, а дома - 39%. Количество молодежи, которая предпочитает украинский язык в интернете, уменьшилось на 10%.

Креминь отмечает, что российское влияние в медиа и социальных сетях, особенно на юге и востоке страны, способствует этому тренду. Он подчеркивает необходимость стратегического утверждения украинского языка во всех сферах общественной жизни и соблюдения Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

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