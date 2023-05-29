На глубине до 2 км: газовые хранилища Украины защищены от ракетных ударов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышева изданию NV .

"Газохранилища расположены на глубине от 400 м до 2 км", - сказал он.

По его словам, Украина предлагает европейским компаниям хранить газ в наших ПХГ. "У нас они самые большие в Европе - более 31 млрд куб. м. Партнерам мы готовы предоставить около 10 млрд кубометров", - добавил Чернышев.

Он отметил, что 80% мощностей сосредоточено вблизи западной границы Украины. "Это близко к Европе. Поэтому подземное хранение топлива - выгодно иностранным трейдерам и украинским компаниям, работающим с трансграничной транспортировкой и хранением газа", - сообщил он.

Однако единственное, что усложняет процесс, - нет страховых механизмов. "Если владелец газа хочет хранить его в Украине, он должен застраховать топливо. Но сейчас страховые компании не предоставляют такую услугу, потому что война. Поэтому мы обратились в Еврокомиссию, чтобы проработать вопрос предоставления дополнительных гарантий этим компаниям от ЕС", - рассказал глава НАК.