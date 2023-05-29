На глубине до 2 км: газовые хранилища Украины защищены от ракетных ударов
Украинские подземные газовые хранилища - крупнейшие в Европе. Они расположены на большой глубине, поэтому хранить газ полностью безопасно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышева изданию NV.
"Газохранилища расположены на глубине от 400 м до 2 км", - сказал он.
По его словам, Украина предлагает европейским компаниям хранить газ в наших ПХГ. "У нас они самые большие в Европе - более 31 млрд куб. м. Партнерам мы готовы предоставить около 10 млрд кубометров", - добавил Чернышев.
Он отметил, что 80% мощностей сосредоточено вблизи западной границы Украины. "Это близко к Европе. Поэтому подземное хранение топлива - выгодно иностранным трейдерам и украинским компаниям, работающим с трансграничной транспортировкой и хранением газа", - сообщил он.
Однако единственное, что усложняет процесс, - нет страховых механизмов. "Если владелец газа хочет хранить его в Украине, он должен застраховать топливо. Но сейчас страховые компании не предоставляют такую услугу, потому что война. Поэтому мы обратились в Еврокомиссию, чтобы проработать вопрос предоставления дополнительных гарантий этим компаниям от ЕС", - рассказал глава НАК.
Напомним, Кабинет министров Украины утвердил перечень подземных сооружений, где будут храниться энергетические ресурсы: нефть, газ, другие вещества и материалы. Как сообщил премьер-министр Дениса Шмыгаль, это позволит обустроить и поддерживать в надлежащем состоянии надежные хранилища, недостижимые для врага и других угроз.
На сегодня в хранилищах Украины около 9,5 млрд кубометров газа. К началу отопительного сезона запасы должны вырасти до 14 млрд кубометров.
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