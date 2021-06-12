G7 создаст глобальный проект по противодействию Китаю
Лидеры стран "Большой семерки" на саммите G7 договорились создать глобальный проект по противодействию Китаю. Он будет заключаться в поддержке развития инфраструктуры в развивающихся странах.
Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.
Сообщается, что президент США Джо Байден провел встречи, на которых обсудил с лидерами G7 соперничество с Китаем. Также стороны обсуждали конкретные действия для помощи в развитии инфраструктуры в странах с низким и средним уровнем дохода.
В итоге лидеры G7 договорились, что инициатива будет называться "Восстановим мир в его лучшем виде" Build Back Better World (B3W) и охватит страны от Латинской Америки и Карибского бассейна до Африки и Индо-Тихоокеанского региона.
Также сообщается, что инициатива B3W призвана стать противовесом международной инициативе Китая "Один пояс, один путь". Согласно этой инициативе Китай помогает другим странам в создании транспортных и экономических коридоров.
Напомним, накануне саммита лидеры Европейского союза объявили Китай "системным соперником, партнером в глобальных вопросах, и конкурентом".
Также стало известно, что G7 планирует выделить 100 млрд долларов пострадавшим от COVID странам.