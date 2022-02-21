Главы региональных федераций бокса заявили, что им предлагали взятки за продление полномочий Продивуса
Главам региональных федераций бокса заявили, что им предлагали взятки за голос за продление полномочий президента ФБУ Владимира Продивуса.
Об этом во время пресс-конференции инициативной группы "Украинский бокс. Перезагрузка" 21 февраля в агентстве "Укринформ" заявил глава Ровенской областной организации Федерации бокса Украины Владимир Соколовский.
"Ко мне подъехал человек для разговора. Я думал, что это будет компетентный человек в нашей сфере, но это был какой-то его (Продивуса, - ред.) знакомый. Он позвонил Продивусу, чтобы по телефону тот подтвердил, что это его знакомый. Мы начали общаться, я рассказывал о наших проблемах, что надо встречаться, есть проблемы в кадрах, не решаются разные вопросы, нас не слышат", - рассказал он.
После чего "знакомый Продивуса" якобы предложил 5 тыс. долл. и поехать в "Мостобуд" проголосовать.
"Я ответил, что меня не интересует, чтобы все было хорошо у меня. У меня и так все будет хорошо, а вот в украинском боксе, где я нахожусь не один десяток лет, меня ситуация очень утомила", - рассказал Соколовский.
Напомним, конфликт в Федерации бокса Украины начался 17 декабря 2021 года, когда вопреки уставу была проведена конференция с участием 10 из 25 региональных организаций бокса, на которой Владимир Продивус объявил о переизбрании его на должность президента ФБУ.
Вскоре против этого решения начались протесты большинства региональных федераций. Кроме того был обнародован ряд документов, которые свидетельствуют о систематических задолженностях ФБУ спортсменам, а также финансовых махинациях Продивуса и его команды.
После этого инициативная группа "Украинский бокс. Перезагрузка", состоящая из членов 15 региональных организаций ФБУ направила обращение руководству страны, профильным министерству и комитету Верховной рады с просьбой вмешаться в ситуацию, защитить право членов организации на самоуправление, а также провести финансовый аудит работы команды Продивуса в течение 15 лет, которые он возглавлял Федерацию.