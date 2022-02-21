Главы региональных федераций бокса заявили, что им предлагали взятки за продление полномочий Продивуса

Об этом во время пресс-конференции инициативной группы "Украинский бокс. Перезагрузка" 21 февраля в агентстве "Укринформ" заявил глава Ровенской областной организации Федерации бокса Украины Владимир Соколовский.

"Ко мне подъехал человек для разговора. Я думал, что это будет компетентный человек в нашей сфере, но это был какой-то его (Продивуса, - ред.) знакомый. Он позвонил Продивусу, чтобы по телефону тот подтвердил, что это его знакомый. Мы начали общаться, я рассказывал о наших проблемах, что надо встречаться, есть проблемы в кадрах, не решаются разные вопросы, нас не слышат", - рассказал он.

После чего "знакомый Продивуса" якобы предложил 5 тыс. долл. и поехать в "Мостобуд" проголосовать.

"Я ответил, что меня не интересует, чтобы все было хорошо у меня. У меня и так все будет хорошо, а вот в украинском боксе, где я нахожусь не один десяток лет, меня ситуация очень утомила", - рассказал Соколовский.

Напомним, конфликт в Федерации бокса Украины начался 17 декабря 2021 года, когда вопреки уставу была проведена конференция с участием 10 из 25 региональных организаций бокса, на которой Владимир Продивус объявил о переизбрании его на должность президента ФБУ.

Вскоре против этого решения начались протесты большинства региональных федераций. Кроме того был обнародован ряд документов, которые свидетельствуют о систематических задолженностях ФБУ спортсменам, а также финансовых махинациях Продивуса и его команды.

После этого инициативная группа "Украинский бокс. Перезагрузка", состоящая из членов 15 региональных организаций ФБУ направила обращение руководству страны, профильным министерству и комитету Верховной рады с просьбой вмешаться в ситуацию, защитить право членов организации на самоуправление, а также провести финансовый аудит работы команды Продивуса в течение 15 лет, которые он возглавлял Федерацию.