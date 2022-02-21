Глави регіональних федерацій боксу заявили, що їм пропонували хабарі за продовження повноважень Продивуса

Про це під час прес-конференція ініціативної групи "Український бокс. Перезавантаження" 21 лютого в агентстві "Укрінформ" заявив голова Рівненської обласної організації Федерації боксу України Володимир Соколовський.

"До мене під'їхала людина для розмови. Я думав, що це буде компетентна людина в нашій сфері, але це був якийсь його (Продивуса, - ред.) знайомий. Він зателефонував Продивусу, щоб телефоном той підтвердив, що це його знайомий. Ми почали спілкуватися, я розповідав про наші проблеми, що треба зустрічатися, є проблеми у кадрах, не вирішуються різні питання, нас не чують", - розповів він.

Після чого "знайомий Продивуса" нібито запропонував 5 тис.дол. і поїхати в "Мостобуд" проголосувати.

"Я відповів, що мене не цікавить, щоб усе було добре у мене. У мене і так все буде добре, а ось в українському боксі, де я перебуваю не один десяток років, мене ситуація дуже втомила", - розповів Соколовський.

Нагадаємо, конфлікт у Федерації боксу України розпочався 17 грудня 2021 року, коли всупереч статуту було проведено конференцію за участю 10 із 25 регіональних організацій боксу, на якій Володимир Продивус оголосив про переобрання його на посаду президента ФБУ.

Незабаром після цього рішення почалися протести регіональних федерацій, а пізніше було оприлюднено низку документів, які свідчать про систематичні заборгованості ФБУ спортсменам, а також фінансові махінації Продивуса та його команди.

Після цього ініціативна група "Український бокс. Перезавантаження", що складається з членів 15 регіональних організацій ФБУ направила звернення до керівництва країни, профільного міністерства та комітету Верховної Ради з проханням втрутитися в ситуацію, захистити право членів організації на самоврядування, а також провести фінансовий аудит роботи команди Продивуса протягом 15 років, які він очолював федерацію.