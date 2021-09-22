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У главы Минздрава Бразилии обнаружили коронавирус на Генассамблее ООН

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Нью-Йорк, Среда 22 сентября 2021 10:58
У главы Минздрава Бразилии обнаружили коронавирус на Генассамблее ООН Фото: министр здравоохранения Бразилии Марсело Кейрога (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Министр здравоохранения Бразилии Марсело Кейрога получил положительный результат теста на коронавирус. Это произошло после того, как он сопровождал президента страны Жаира Болсонаро на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как сообщают в правительстве Бразилии, министр чувствует себя хорошо и останется на самоизоляции в США.

Известно, что министр здравоохранения был вакцинирован от COVID-19.

Между тем, остальные участники делегации также прошли тестирование, все получили отрицательный результат.

Отмечено, что президент Бразилии Жаир Болсонару выступил на генеральной ассамблее ООН, пренебрегая требованием вакцинации всех участников.

За последнюю неделю глава государства несколько раз заявлял, что он не вакцинирован, отметив, что делать прививки - это личное решение.

Болсонару переболел коронавирусом в прошлом году.

Напомним, вчера 21 сентября состоялось открытие 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Добавим, что в ней принимает участие президент Украины Владимир Зеленский.

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