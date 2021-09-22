У глави МОЗ Бразилії виявили коронавірус на Генасамблеї ООН

Міністр охорони здоров'я Бразилії Марсело Кейрога отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Це сталося після того, як він супроводжував президента країни Жаира Болсонаро на Генеральній Асамблеї ООН у Нью -Йорку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як повідомляють в уряді Бразилії, міністр почувається добре і залишиться в ізоляції в США.

Відомо, що міністр охорони здоров'я був вакцинований від COVID-19.

Між тим, решта делегації також пройшла тестування, всі отримали негативний результат.

Зазначено, що президент Бразилії Жаір Болсонару виступив на генеральній асамблеї ООН, нехтуючи вимогою вакцинації всіх учасників.

За останній тиждень глава держави кілька разів заявляв, що він не вакцинований, зазначивши, що робити щеплення - це особисте рішення.

Болсонару перехворів на коронавірус минулого року.