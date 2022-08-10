ua ru
Ср, 10 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Главы Минюста США и ФБР начали получать угрозы после обыска у Трампа, - FOX

Новина українською →
Среда 10 августа 2022 18:53
Главы Минюста США и ФБР начали получать угрозы после обыска у Трампа, - FOX Фото: Дональд Трамп, бывший президент США (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Агенты ФБР, генеральный прокурор Меррик Гарланд, а также директор ФБР Крис Рэй начали получать угрозы после обысков в резиденции бывшего президента Дональда Трампа во Флориде.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Отмечается, что количество угроз, поступающих Врею и Гарланду, постоянно растет.

Процедуры безопасности ФБР и Минюста не разглашаются. Впрочем генпрокурор и директор ФБР передвигаются в сопровождении вооруженной охраны. Также согласно данным издания, сейчас решается вопрос об усилении их охраны.

Между тем по всей стране растет разочарование в работе генерального прокурора среди членов федерального правоохранительного сообщества.

Напомним, вчера, 9 августа, стало известно о обысках в доме экс-президента США Дональда Трампа. По словам бывшего главы США, таким образом радикальные левые демократы якобы мешают ему баллотировался на пост президента в 2024 году.

Еще в апреле Министерство юстиции США заявило о начале расследования по факту вывоза Трампом официальных президентских документов в резиденцию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп Соединенные Штаты Америки
NEWS
ЕС обсудит запрет на выдачу виз россиянам. СМИ назвали сроки
ЕС обсудит запрет на выдачу виз россиянам. СМИ назвали сроки
DAILY
Генерал Дмитрий Марченко: Мы отвоюем Крым, так же как Херсон, Луганск и Донецк
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Генерал Дмитрий Марченко: Мы отвоюем Крым, так же как Херсон, Луганск и Донецк