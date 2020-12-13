Глави Міноборони Вірменії та Росії провели переговори на тлі загострення у Карабасі

Фото: Сергій Шойгу (kremlin.ru)

Глави Міноборони Вірменії та Росії Вагаршак Арутюнян і Сергій Шойгу провели переговори на тлі загострення у Нагірному Карабасі. У вірменському оборонному відомстві заявили про провокацію збройних сил Азербайджану.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Вірменії.

"Міністерство оборони республіки Вірменія рішуче засуджує провокацію збройних сил Азербайджану. Нинішня ситуація... ставить під загрозу крихкий мир", - зазначено в повідомленні.

Відзначається, що Арутюнян перебуває з робочим візитом у Росії.

"Міністр оборони РА Вагаршак Арутюнян, який знаходиться з робочим візитом у Російській Федерації, також обговорив це питання під час зустрічі з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу", - поінформували у вірменському міністерстві.

Також зазначено, що наразі в Гадруцькому районі між військовослужбовцями Вірменії, Росії та Азербайджану йдуть переговори з врегулювання ситуації й повернення сторін на колишні позиції.

Нагадаємо, президент Вірменії Армен Саркісян вимагає скликати позачергове засідання парламенту. Він заявив про порушення азербайджанськими збройними силами перемир'я у Нагірному Карабасі.

Як писало РБК-Україна, 12 грудня Міністерство оборони Росії підтвердило факт порушення перемир'я у Нагірному Карабасі, про який раніше заявляли в Вірменії. Інцидент стався 11 грудня близько 20:40 в районі Гадруту.

Азербайджан же заявив, що не порушував режим перемир'я у Нагірному Карабасі.

Так, 10 грудня у столиці Азербайджану Баку відбувся військовий парад на честь закінчення бойових дій у Нагірному Карабасі. На ньому були присутні президенти Азербайджану і Туреччини Ільхам Алієв та Реджеп Тайїп Ердоган.