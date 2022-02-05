UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Главы МИД стран Славковского формата впервые посетят Украину: программа визита

Автор: Дмитрий Левицкий

В понедельник и вторник, 7 и 8 января, в Украине с официальным визитом будут находиться министры иностранных дел стран Славковского формата. Речь идет о министрах Чехии, Австрии и Словакии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

"Первый в истории визит глав внешнеполитических ведомств стран Славковского формата имеет целью продемонстрировать солидарность с нашим государством на фоне агрессивных действий Российской Федерации", - заявили в МИД.

Ян Липавский, Александр Шалленберг и Иван Корчок встретятся с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Ключевыми темами переговоров станут:

  • поддержка Украины в противодействии российской агрессии;
  • воплощение комплексного пакета сдерживания РФ;
  • укрепление взаимодействия по безопасности;
  • поддержка экономической и финансовой стабильности Украины.

Также министры планируют посетить зону проведения операции Объединенных сил на Донбассе, чтобы ознакомиться с ситуацией там.

Напомним, в это время в Украине также будет находиться с визитом глава МИД Германии.

Ожидается, что к ней присоединится министр иностранных дел Франции.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧехияСловакияАвстрияМИД УкраиныВизит в УкраинуДонбасс