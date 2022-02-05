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Глави МЗС країн Славковського формату вперше відвідають Україну: програма візиту

Автор: Дмитро Левицький

У понеділок та вівторок, 7 та 8 січня, в Україні з офіційним візитом перебуватимуть міністри закордонних справ країн Славковського формату. Мова йде про міністрів Чехії, Австрії та Словаччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

"Перший в історії візит глав зовнішньополітичних відомств країн Славковського формату має на меті продемонструвати солідарність з нашою державою на тлі агресивних дій Російської Федерації", - заявили в МЗС.

Ян Ліпавський, Александр Шалленберг та Іван Корчок зустрінуться з українським колегою Дмитром Кулебою.

Ключовими темами переговорів стануть:

  • підтримка України в протидії російській агресії;
  • втілення комплексного пакету стримування РФ;
  • зміцнення взаємодії щодо безпеки;
  • підтримка економічної та фінансової стабільності України.

Також міністри планують відвідати зону проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі, щоб ознайомитися з ситуацією там.

Нагадаємо, в цей час в Україні також перебуватиме з візитом глава МЗС Німеччини.

Очікується, що до неї приєднається міністр закордонних справ Франції.

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ЧехіяСловаччинаАвстріяМЗСВізит в УкраїнуДонбас