Главы МИД стран НАТО провели закрытое заседание перед переговорами с Россией

"Министры иностранных дел всех стран НАТО на сегодняшней внеочередной сессии подтвердили наше единство в ответ на агрессию России против Украины. Накануне предстоящего заседания Совета НАТО-Россия они подчеркнули необходимость дипломатии, диалога и деэскалации", - заявили в США.

После заседания глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич заявил, что страны НАТО подготовились к диалогу с Россией.

"Мы готовы к диалогу с Россией, но не за счет наших ценностей или ключевых принципов", - написал он на своей странице в Twitter.

В то же время министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс после заседания в НАТО подчеркнула, что агрессивные действия России серьезно подрывают безопасность в Европе.

"НАТО примет все необходимые меры для обеспечения безопасности и обороны всех союзников", - заявила Лийметс в Twitter.