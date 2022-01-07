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Главы МИД стран НАТО провели закрытое заседание перед переговорами с Россией

Автор: Дмитрий Левицкий

Министры иностранных дел НАТО провели закрытое заседание, чтобы подготовиться к предстоящим переговорам с Россией. На следующей неделе планируются переговоры между США и РФ, а также заседание Совета НАТО-Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление миссии США в НАТО.

"Министры иностранных дел всех стран НАТО на сегодняшней внеочередной сессии подтвердили наше единство в ответ на агрессию России против Украины. Накануне предстоящего заседания Совета НАТО-Россия они подчеркнули необходимость дипломатии, диалога и деэскалации", - заявили в США.

После заседания глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич заявил, что страны НАТО подготовились к диалогу с Россией.

"Мы готовы к диалогу с Россией, но не за счет наших ценностей или ключевых принципов", - написал он на своей странице в Twitter.

В то же время министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс после заседания в НАТО подчеркнула, что агрессивные действия России серьезно подрывают безопасность в Европе.

"НАТО примет все необходимые меры для обеспечения безопасности и обороны всех союзников", - заявила Лийметс в Twitter.

Напомним, на следующей неделе виртуальную встречу проведут министры обороны НАТО. На эту встречу пригласили представителей Украины и Грузии.

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