Главы МИД стран НАТО проведут встречу по войне в Украине

В субботу, 14 мая, в Берлине пройдет встреча глав дипломатических ведомств стран НАТО. На ней планируется обсудить ход войны России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственный департамент США.
"14 мая госсекретарь Энтони Блинкен отправится в Берлин, чтобы принять участие в неофициальной встрече министров иностранных дел стран НАТО, на которой они обсудят свой единый ответ на продолжающуюся жестокую войну России против Украины", - сказано в сообщении Госдепа.
Также на встрече намерены обсудить предстоящий саммит НАТО Мадриде. На этом саммите примут новую стратегическую концепцию Альянса, которая определит главные приоритеты для оборонного союза.
Ранее мы сообщали, что на саммите НАТО страны-члены планируют обсудить вопросы реагирования на возможное применение Россией химического, биологического, ядерного и кибероружия. На встречу готовится приехать и президент США Джо Байден.
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