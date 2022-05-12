UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Главы МИД стран НАТО проведут встречу по войне в Украине

Фото: главы МИД стран НАТО проведут встречу по войне в Украине (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В субботу, 14 мая, в Берлине пройдет встреча глав дипломатических ведомств стран НАТО. На ней планируется обсудить ход войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственный департамент США.

"14 мая госсекретарь Энтони Блинкен отправится в Берлин, чтобы принять участие в неофициальной встрече министров иностранных дел стран НАТО, на которой они обсудят свой единый ответ на продолжающуюся жестокую войну России против Украины", - сказано в сообщении Госдепа.

Также на встрече намерены обсудить предстоящий саммит НАТО Мадриде. На этом саммите примут новую стратегическую концепцию Альянса, которая определит главные приоритеты для оборонного союза.

Ранее мы сообщали, что на саммите НАТО страны-члены планируют обсудить вопросы реагирования на возможное применение Россией химического, биологического, ядерного и кибероружия. На встречу готовится приехать и президент США Джо Байден.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОСоединенные Штаты АмерикиЭнтони БлинкенВойна России против Украины