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Главы МИД стран G7 в апреле обсудят агрессию РФ против Украины, - Климкин

Новости » Политика    05.04.2019 - 13:48
Главы МИД стран G7 в апреле обсудят агрессию РФ против Украины, - Климкин
Фото: Павел Климкин (Виталий Носач, РБК-Украина)

Главы МИД обсудят вопросы агрессии РФ против Украины, освобождения моряков, политзаключенных и заложников

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что  министры иностранных дел стран "большой семерки" (G7) на саммите 5-6 апреля обсудят вопросы агрессии России против Украины, освобождения украинских моряков, политзаключенных и заложников. Об этом он заявил журналистам после презентации III этапа проекта "Книга добра", передает РБК-Украина со ссылкой на "112-Украина".  

По его словам, позиция глав МИД G7 по украинским вопросам будет обнародована в итоговом документе.

"И Крым, и Донбасс, и освобождение наших военнопленных, политзаключенных и заложников", - сказал Климкин, добавив, что министр иностранных дел Канады Христя Фриланд проинформирует коллег о конференции по вопросам реформ в Украине, которая состоится в Канаде в начале июля 2019 года.

Напомним, осенью 2018 "Большая семерка" осудила действия России в Керченском проливе и призвала отпустить украинских моряков и вернуть корабли.

Добавим, ранее послы стран G7 определили ключевые реформы в Украине, которые они будут поддерживать во время председательства Франции в G7. 

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