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Глави МЗС низки країн закликали не визнавати вибори президента в Сирії

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Лондон, Середа 26 травня 2021 00:42
Глави МЗС низки країн закликали не визнавати вибори президента в Сирії Фото: Башар Асад, президент Сирії (kremlin.ru)
Автор: Артур Родивилов

Міністри закордонних справ Великої Британії, США, ФРН, Франції та Італії закликали міжнародну спільноту не визнавати майбутні президентські вибори в Сирії. Вони мають відбутися 26 травня.

Заява опубліковано на сайті британського МЗС.

Глави МЗС заявили, що засуджують рішення президента Сирії Башара Асада про проведення президентських виборів.

"Ми, міністри закордонних справ Франції, Німеччини, Італії, Сполученого Королівства і Сполучених Штатів, хочемо чітко заявити, що президентські вибори в Сирії 26 травня не будуть ні вільними, ні справедливими", - йдеться в тексті.

Також міністри підкреслили, що закликають міжнародну спільноту беззастережно відкинути спробу режиму Асада відновити легітимність без припинення серйозних порушень прав людини і конструктивної участі в процесі з припинення конфлікту за сприяння ООН.

Нагадаємо, війна в Сирії триває 10 років. З цього приводу держсекретар США Ентоні Блінкен, а також міністри закордонних справ Великобританії, Німеччини, Франції та Італії виступили зі спільною заявою. Вони поклали відповідальність за події на Дамаск і Росію.

Крім того, Британія вперше після виходу з ЄС застосовувати автономний режим санкцій проти чиновників режиму президента Сирії Башара Асада.

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