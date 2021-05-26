Глави МЗС низки країн закликали не визнавати вибори президента в Сирії
Міністри закордонних справ Великої Британії, США, ФРН, Франції та Італії закликали міжнародну спільноту не визнавати майбутні президентські вибори в Сирії. Вони мають відбутися 26 травня.
Глави МЗС заявили, що засуджують рішення президента Сирії Башара Асада про проведення президентських виборів.
"Ми, міністри закордонних справ Франції, Німеччини, Італії, Сполученого Королівства і Сполучених Штатів, хочемо чітко заявити, що президентські вибори в Сирії 26 травня не будуть ні вільними, ні справедливими", - йдеться в тексті.
Також міністри підкреслили, що закликають міжнародну спільноту беззастережно відкинути спробу режиму Асада відновити легітимність без припинення серйозних порушень прав людини і конструктивної участі в процесі з припинення конфлікту за сприяння ООН.
Нагадаємо, війна в Сирії триває 10 років. З цього приводу держсекретар США Ентоні Блінкен, а також міністри закордонних справ Великобританії, Німеччини, Франції та Італії виступили зі спільною заявою. Вони поклали відповідальність за події на Дамаск і Росію.
Крім того, Британія вперше після виходу з ЄС застосовувати автономний режим санкцій проти чиновників режиму президента Сирії Башара Асада.